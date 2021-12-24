Нижний Новгород, 24 декабря, 2021, 19:26 — ИА Регнум. В ряде регионов Приволжского федерального округа в предстоящие выходные, 25 и 26 декабря, ожидается сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

В частности, днем 25 декабря и ночью 26 декабря сильный ветер до 26 м/с, снег, метель с ухудшением видимости ожидается в Татарии. На дорогах — снежные заносы.

В Пензенской области в течении субботы и в Саратовской области днем 25 декабря и в ночные часы 26 декабря также ожидается сильный снег, метель, ветер до 20−25 м/с, снежные заносы на дорогах. В Самарской области в указанный период также прогнозируется сильный снег, метель, ветер 25−27 м/с, снежные заносы.

Аналогичная погода в выходные будет наблюдаться на большей части округа, на юге ветер 18−23 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, уходящая рабочая неделя почти во всех регионах ПФО была экстремально морозной. В ночные часы температура воздуха опускалась ниже — 30 °C.