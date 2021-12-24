Вашингтон, 24 декабря, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец Рэнд Пол подчитал, что США за 2021 год напрасно потратили более $52 млрд, сообщает 24 декабря Fox News.

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В частности, правительство США выделило $549 млн на самолеты ВВС Афганистана, которые позже были списаны на металлолом. Еще $2,4 трлн ушло на строительство зданий в Афганистане, которые остались неиспользованными.

В числе напрасных трат сенатор указал также проводившееся в США исследование голубей, играющих в игровые автоматы, которое обошлось бюджету в $465 339.

Учитывая, что средний американец платит порядка $15 332 налогов, правительство впустую тратит налоги примерно 3,4 миллиона американцев, сделал вывод Пол.

Напомним, что с 2014 года США выделили $2,5 млрд на поддержку сил Украины. Только в 2021 году Киев получил от Вашингтона на эти цели более $400 млн.