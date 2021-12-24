Манчестер, Великобритания, 24 декабря, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Главный тренер английскогоо футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник одобрил продление контракта с 19-летним шведским фланговым нападающим Энтони Элангой. Новое соглашение рассчитано на 4.5 года до конца сезона 2025/26. Об этом 24 декабря сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед»

Также отмечается, что Рангник намерен в будущем делать ставку на молодых игроков.

В текущем сезоне Энтони Эланга принял участие лишь в трех матчах за «манкунианацев» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 121 минуту.

Эланга перешел в «Манчестер Юнайтед» 1 июля 2014 года из академии шведского «Мальме». Текущая стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.