Токио, , 19:17 — REGNUM Профессор Хомей Миясита из японского Университета Мэйдзи создал устройство, которое представляет собой телевизор, способный передавать вкусы. Об этом 24 декабря сообщает портал Screen Rant.

Бабушка и «гаджет» Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Лизнув экран телевизора, пользователи могут почувствовать вкус продукта, который на нём показывают. Устройство получило название Taste The TV (TTTV), оно формирует вкус, смешивая ароматизированные жидкости, которые содержатся в десяти канистрах, подключенных к телевизору.

https://twitter.com/Reuters/status/1473966613221163008

Отметим, что Хомей Миясита уже давно работает над реализацией своей идеи. Например, в 2020 году он представил портативное устройство под названием Norimaki Synthesizer, которое создавало различные вкусы путём смешивания пяти гелей.

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