Токио, 24 декабря, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Профессор Хомей Миясита из японского Университета Мэйдзи создал устройство, которое представляет собой телевизор, способный передавать вкусы. Об этом 24 декабря сообщает портал Screen Rant.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Бабушка и «гаджет»

Лизнув экран телевизора, пользователи могут почувствовать вкус продукта, который на нём показывают. Устройство получило название Taste The TV (TTTV), оно формирует вкус, смешивая ароматизированные жидкости, которые содержатся в десяти канистрах, подключенных к телевизору.

https://twitter.com/Reuters/status/1473966613221163008

Отметим, что Хомей Миясита уже давно работает над реализацией своей идеи. Например, в 2020 году он представил портативное устройство под названием Norimaki Synthesizer, которое создавало различные вкусы путём смешивания пяти гелей.