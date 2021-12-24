24 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Польша может возвести на границе с Украиной защитное сооружение в виде стены.

Мирослава Романенко, , 21:53 — REGNUM Польша может возвести защитное сооружение в виде стены также и на границе с Украиной. Об этом 24 декабря заявил вице-премьер польского правительства и лидер крайне правой партии страны «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie.

На польско-украинской границе. Флаги Польши, Евросоюза и Украины Silar

«Я не исключаю того, что уже строящиеся заграждения на границе с Белоруссией могут быть усилены, продолжены на границе с Украиной», — сказал он.

Политик также добавил, что он не разделяет оптимистических взглядов в вопросе ситуации на границе с Белоруссией, и подчеркнул, что Польше, вероятно, нужно подготовиться «к годам напряжения и агрессии».

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «headlines Украина», «Новое Издание» и 112.ua, а также на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» и на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что Польша нашла предлог отгородиться от Украины.

«И колючую проволоку в Латвии пускай не забудут взять», — отреагировал Andrey.

«Для поляков скорее звучит так «известно в каком направлении побегут украинцы», — пишет Alex.

«Поляки решили воспользоваться ситуацией и огородиться от украинцев», — добавил Андрей Д.

«Поляки наши друзяки, но заборчик не помешает. Зачем им ещё 5 миллионов лишних?» — с сарказмом написал KeS.

«Молодцы, поляки, отгораживаются! А то [глава «Нафтогаза» Юрий] Витренко такой быстрый… Вдруг жалобу очередную подаст в Европейский суд, на поляков, что препятствуют доступу Украины к СПГ Польши, к американскому газу», — иронизирует Ната Л.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко (сс) Галя Вахтіна

«Польский пан что-то знает», — с сарказмом отметил Алексей Д.

«Сразу за Львовом и стройте», — добавил Valik.

«Похоже, Украина рискует оказаться за забором», — написал Andrey K.

«Срочно [бывшего премьер-министра Украины Арсения] Яценюка к полякам. Он проведет ценные консультации», — шутит Егор, напоминая об опыте строительства заграждения на границе Украины с РФ.

«Польша сама одно большое беспокойство», — отметил Vlad M.

«Это так по-европейски», — с сарказмом пишет Evhenio N.

«Видимо есть лишние деньги!..» — добавил Sergey.

«Богатый налогоплательщик оплатит любую дурь своего правительства», — пишет Лариса М.

«Нашли предлог от Украины отгородиться», — отреагировала Татьяна К.

Польско-украинская граница Pemo2345

«Поляки поняли, куда сразу побегут все шароварные боевые гопаки, если вдруг что. Им укронацики тоже не нужны на территории», — с сарказмом написал Александр Ф.

«Эх вы, гиены. Если б в 1939-м дамбу насыпали, то и Гитлер бы не прорвался», — иронизирует Лин Саха.

«А строить будут наши заробитчане. Наверное», — предположил Василий И.

«О как ждут Украину в ЕС — аж стеной надумали отгородиться», — шутит Vladimir I.

«Так они под шумок и себе оттяпают кусок. Это те ещё друзья», — иронизирует Светлана Л.

«Евросоюз превращается в концлагерь?! Ну-ну, опыт в принципе есть!..» — подытожил Константин К.