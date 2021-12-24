Москва, , 19:32 — REGNUM Основное желание украинской элиты и Зеленского — встреча с Путиным и сохранение транзита газа. Об этом 24 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«10 шагов Зеленского не содержат в себе ничего нового по сравнению с более ранними документами и предложениями, зафиксированными в Минском и других форматах», — заявил эксперт.

Не имеет смысл заявлять о прекращении огня и об обмене пленными, если это прямо предусмотрено Минскими соглашениями. Кроме того, Украина осенью сама вышла из перемирия с республиками Донбасса, о чем открыто заявлял главком Залужный. Как и ранее, Украина с таким же успехом может перемирие заключить, после чего в одностороннем порядке из него выйти, полагает политолог.

На самом деле главной целью, заложенной в «10 шагов Зеленского», является встреча с президентом России Владимиром Путиным и обсуждение нового договора по транзиту после окончания действия решения Стокгольмского арбитража в 2024 году, уверен Безпалько.

«Все остальные позиции этих предложений просто дублируют Минские соглашения или другие документы. Впрочем, сам Зеленский этого не стесняется и открыто упоминает формулу Штайнмайера. Что мешало раньше имплементировать эту формулу? Что мешало раньше прекратить огонь и вернуть в ЛНР захваченного ранее в нарушение всех договоренностей Косяка?», — риторически задается вопросом эксперт.

Предложения относительно миссии ОБСЕ вообще выглядят издевательски и способны вызвать лишь усмешку — ВСУ регулярно сбивают БПЛА специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заметил политолог.

«В общем, Зеленский пытается продать России воздух. Нам никак не стоит реагировать на это», — резюмировал эксперт.

Напомним, что украинские власти выступили с предложениями в адрес РФ, которые получили название «10 шагов Зеленского». Документ предполагает ряд мер по умиротворению ситуации на Донбассе, а также содержит положения о необходимости личной встречи президентов РФ и Украины.