Москва, 24 декабря, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Основное желание украинской элиты и Зеленского — встреча с Путиным и сохранение транзита газа. Об этом 24 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«10 шагов Зеленского не содержат в себе ничего нового по сравнению с более ранними документами и предложениями, зафиксированными в Минском и других форматах», — заявил эксперт.

Не имеет смысл заявлять о прекращении огня и об обмене пленными, если это прямо предусмотрено Минскими соглашениями. Кроме того, Украина осенью сама вышла из перемирия с республиками Донбасса, о чем открыто заявлял главком Залужный. Как и ранее, Украина с таким же успехом может перемирие заключить, после чего в одностороннем порядке из него выйти, полагает политолог.

На самом деле главной целью, заложенной в «10 шагов Зеленского», является встреча с президентом России Владимиром Путиным и обсуждение нового договора по транзиту после окончания действия решения Стокгольмского арбитража в 2024 году, уверен Безпалько.

«Все остальные позиции этих предложений просто дублируют Минские соглашения или другие документы. Впрочем, сам Зеленский этого не стесняется и открыто упоминает формулу Штайнмайера. Что мешало раньше имплементировать эту формулу? Что мешало раньше прекратить огонь и вернуть в ЛНР захваченного ранее в нарушение всех договоренностей Косяка?», — риторически задается вопросом эксперт.

Предложения относительно миссии ОБСЕ вообще выглядят издевательски и способны вызвать лишь усмешку — ВСУ регулярно сбивают БПЛА специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заметил политолог.

«В общем, Зеленский пытается продать России воздух. Нам никак не стоит реагировать на это», — резюмировал эксперт.

Напомним, что украинские власти выступили с предложениями в адрес РФ, которые получили название «10 шагов Зеленского». Документ предполагает ряд мер по умиротворению ситуации на Донбассе, а также содержит положения о необходимости личной встречи президентов РФ и Украины.