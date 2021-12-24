Москва, 24 декабря, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В 2022 году экономика России будет расти медленнее, чем в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил научный сотрудник института «Центр развития» ВШЭ Николай Кондрашов.

(сс) nattanan23 Рост

«В 2022 году рост российской экономики продолжится, но будет, безусловно, медленнее, поскольку временный восстановительный эффект уже по большей части исчерпан, — сказал Кондрашов. — Мы ожидаем, что рост ВВП в 2021 и 2022 годы составит 4,5% и 2,3% соответственно. К менее благополучному развитию событий в 2022 году могут привести такие факторы, как обострение ситуации с пандемией, снижение нефтяных цен или ухудшение внешнеполитической обстановки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в финуниверситете сообщили о том, что в 2022 году можно надеяться на умеренный рост экономики РФ.