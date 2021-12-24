Тамбов, , 19:10 — REGNUM Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал с руководством ДОМ. РФ соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение доступности жилья для жителей региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Максим Егоров и Виталий Мутко Tambov.gov.ru

Свои подписи под документом также поставили генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко, председатель правления банка ДОМ. РФ Артем Федорко и генеральный директор фонда ДОМ. РФ Денис Филиппов. Соглашение нацелено на привлечение в сферу строительства дополнительных средств и развитие ипотечного жилищного кредитования. Это, в свою очередь, будет стимулировать реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», проектов жилищно-строительных кооперативов, развитие рынка жилья.

Отдельно предусматривается застройка земельных участков ДОМ. РФ в соответствии со стандартом комплексного развития территорий, разработанным по поручению председателя правительства России.

«Наша цель — формирование благоприятной среды и создание комфортных условий проживания. Результатом работы в этой сфере станет увеличение объемов ввода жилья на территории области, а благодаря развитию ипотечного кредитования повысится и доступность жилья в регионе, — подчеркнул Максим Егоров. — Уверен, что работа в рамках соглашения с ДОМ. РФ поможет в решении данных задач».

По словам Виталия Мутко, компания реализует в регионах целый ряд эффективных механизмов и инструментов, направленных на повышение доступности жилья в стране, привлечение дополнительных инвестиций в строительную отрасль и развитие городов.

«Речь идет о перезагрузке нашего взаимодействия с Тамбовской областью, большой и важной работе, которая позволит улучшить качество жизни тамбовчан», — прокомментировал итоги встречи Виталий Мутко.

Напомним, что этом году в Тамбовской области введено в эксплуатацию порядка 760 тыс. кв. метров жилья, что составляет 108% относительно показателя прошлого года. Реализация соглашения позволит еще больше нарастить темпы жилищного строительства.