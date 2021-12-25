Москва, , 02:30 — REGNUM Турция продолжает оставаться тесно связанной с Организацией Североатлантического договора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Готовность. НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не нужно забывать, что Турция — это государство НАТО, причём активный член НАТО. Да, со своей национальной политикой, со своими национальными интересами. Но, в конечном итоге, Турция от НАТО никак не собирается отказываться, и это один из приоритетов её внешней политики. И это надо обязательно нам учитывать. Поэтому Россия болезненно воспринимает, что НАТО лезет в Закавказье достаточно бесцеремонно, стараясь выдавить нас оттуда», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что для России потеря влияния в Закавказье обернётся очень серьёзными проблемами, в том числе и на Северном Кавказе, в российских мусульманских регионах.

Напомним, что Турция является членом НАТО с 1952 года, и на территория Турции расположен ряд военных баз объектов НАТО.