Москва, , 19:09 — REGNUM Одна из причин роста цен на моторные масла — это структурная перестройка отрасли, при которой недорогие минеральные масла заменяют продукцией с более высокими характеристиками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил замдиректора центра экономических исследований инфраструктурных отраслей института экономики естественных монополий РАНХиГС Дмитрий Агафонов. Так он прокомментировал обещания российских грузоперевозчиков повысить цены на свои услуги из-за подорожания автомобильных комплектующих, технических жидкостей, автошин и моторных масел.

Моторное масло Avtosreda.ru

«Рост стоимости на автомобильные комплектующие и смазочные материалы объясняется несколькими причинами, — сказал Агафонов. — Во-первых, масштабной технической модернизацией на крупнейших предприятиях азиатского региона. Во-вторых, непростой ситуацией в логистике. Пандемия негативно сказалась на формировании оптимальной цепи поставок продукции на рынок. Во втором полугодии 2021 года сформировался дефицит грузовых контейнеров для перевозок из стран Южной Азии, что привело к дополнительной ценовой нагрузке на своевременную доставку товаров из этого региона».

Кроме того, Агафонов обратил внимание на то, что на рынке автокомпонентов не применятся механизм «демпфера» (как на рынке топлива), который позволяет сглаживать эффекты влияния мировых цен и сдерживать рост цен на нефтепродукты для внутреннего рынка.

«К долгоиграющим мировым тенденциям, которые будет влиять на стоимость, следует отнести качественную структурную перестройку отрасли, в ходе которой недорогие минеральные масла естественным образом замещаются продукцией с более высокими характеристиками. В таких условиях ожидать снижения стоимости не приходится», — сказал Агафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после I квартала 2022 года в РФ ждут очередного подорожания грузоперевозок.

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