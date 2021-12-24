Вашингтон, , 19:24 — REGNUM

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отправил письмо крупным технологическим компаниям и разработчикам, чтобы обсудить пути улучшения цифровой безопасности, сообщает 24 декабря Reuters со ссылкой на Белый дом.

Джейк Салливан (сс) The White House

Издание отмечает, что это последний признак растущей обеспокоенности администрации по поводу кибербезопасности.

Напомним, что в последнее время Штаты подверглись крупным кибератакам, что привело к утечке сотен данных частных и государственных компаний.

«Инциденты с SolarWinds и Hafnium напоминают о том, что стратегические противники активно используют наши слабые места в злонамеренных целях», — говорится в письме Салливана.

Для поддержания усилий по бортбе с киберпреступностью, заместитель советника по национальной безопасности США по кибертехнологиям Энн Нойбергер в январе обсудит ситуацию с представителями различных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, кибератака на SolarWinds произошла в марте 2020 года. Внедрение вируса в обновление Orion затронуло тысячи клиентов SolarWinds, включая правительственные учреждения и крупнейшие компании США. Американские власти обвинили в причастности к атаке Россию, в Москве на самом высоком уровне категорически отвергли такие предположения.

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