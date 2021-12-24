Вашингтон, 24 декабря 2021, 19:24 — REGNUM
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отправил письмо крупным технологическим компаниям и разработчикам, чтобы обсудить пути улучшения цифровой безопасности, сообщает 24 декабря Reuters со ссылкой на Белый дом.
Издание отмечает, что это последний признак растущей обеспокоенности администрации по поводу кибербезопасности.
Напомним, что в последнее время Штаты подверглись крупным кибератакам, что привело к утечке сотен данных частных и государственных компаний.
«Инциденты с SolarWinds и Hafnium напоминают о том, что стратегические противники активно используют наши слабые места в злонамеренных целях», — говорится в письме Салливана.
Для поддержания усилий по бортбе с киберпреступностью, заместитель советника по национальной безопасности США по кибертехнологиям Энн Нойбергер в январе обсудит ситуацию с представителями различных компаний.
Как сообщало ИА REGNUM, кибератака на SolarWinds произошла в марте 2020 года. Внедрение вируса в обновление Orion затронуло тысячи клиентов SolarWinds, включая правительственные учреждения и крупнейшие компании США. Американские власти обвинили в причастности к атаке Россию, в Москве на самом высоком уровне категорически отвергли такие предположения.
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