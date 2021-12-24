Тамбов, 24 декабря, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Тамбовские власти планируют комплексно заниматься развитием туристического потенциала, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Для этих целей в администрации Тамбовской области будет создана новая структура — департамент туризма и молодежной политики.

Tambov.gov.ru Здание администрации Тамбовской области

24 декабря руководитель региона Максим Егоров принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. Основным вопросом повестки стала реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Нацпроект включает в себя несколько направлений: развитие туристической инфраструктуры, повышение доступности туристических продуктов, совершенствование управления в сфере туризма, а также ряд мер поддержки граждан, бизнеса и регионов.

На совещании речь шла также о новой государственной программе «Развитие туризма», в рамках которой на развитие отрасли планируется направить в следующем году свыше 215 млрд рублей. Максим Егоров отметил высокий туристический потенциал Тамбовской области и значимость развития туризма. По его мнению, участие региона в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» — стратегически важный вопрос.

«Туризм — это важное направление, которое стимулирует создание новых рабочих мест, даёт толчок развитию малого и среднего бизнеса в сфере услуг, приток новых инвестиций в инфраструктурные объекты, подчеркнул Максим Егоров. — Мы намерены заниматься развитием туристического потенциала комплексно, поэтому в ближайшее время создадим новую структуру — департамент туризма и молодежной политики, чтобы существенно изменить ситуацию в отрасли».