Бразилиа, 24 декабря, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Трудовая инспекция Бразилии обнаружила на ферме в Сан-Паулу трех человек, содержащихся в рабских условиях. Об этом 23 декабря сообщило информационное агентство Brasil de Fato.

Приют для животных

В обязанности рабочих входили уборка и уход за собаками и кошками. Мужчины содержались в одном помещении со 170 животными и часто были вынуждены делить с ними еду. Трудовой инспекции не удалось обнаружить никаких документов о найме. Несмотря на рабские условия труда, о насильственном удержании работников на ферме не сообщается.

Владелец приюта подписал соглашение о корректировке поведения и обязался выплатить потерпевшим 265 тысяч бразильских реалов (47,7 тысяч долларов США).