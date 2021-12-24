Москва, 24 декабря 2021, 19:02 — REGNUM Штраф в размере 1 990 984 950 рублей 5 копеек назначен компании Meta Platforms Inc. (ранее Facebook Inc.), сообщили 24 декабря в пресс-службе Таганского суда Москвы. Компания не удалила, как от неё требовалось, запрещённый контент.
Соответствующее постановление вынесено 24 декабря мировым судьёй участка №422.
Meta нарушила требование, не удалив из соцсетей запрещённую российским законодательством информацию, уже не в первый раз. В связи с этим к ней применён оборотный штраф, составляющий от 1/20 до 1/10 выручки компании за год.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобное наказание определено 24 декабря в отношении Google LLC, который за отказ удалить запрещённый контент оштрафован на сумму в 7,2 млрд рублей.
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