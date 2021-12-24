Москва, 24 декабря, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Штраф в размере 1 990 984 950 рублей 5 копеек назначен компании Meta Platforms Inc. (ранее Facebook Inc.), сообщили 24 декабря в пресс-службе Таганского суда Москвы. Компания не удалила, как от неё требовалось, запрещённый контент.

Цитата из видео на YouTube Глава Facebook Марк Цукерберг презентует «Meta»

Соответствующее постановление вынесено 24 декабря мировым судьёй участка №422.

Meta нарушила требование, не удалив из соцсетей запрещённую российским законодательством информацию, уже не в первый раз. В связи с этим к ней применён оборотный штраф, составляющий от 1/20 до 1/10 выручки компании за год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобное наказание определено 24 декабря в отношении Google LLC, который за отказ удалить запрещённый контент оштрафован на сумму в 7,2 млрд рублей.