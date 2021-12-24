Ростов-на-Дону, 24 декабря, 2021, 19:01 — ИА Регнум. В преддверии новогодних праздников в Ростовской области снимут ещё ряд ковид-ограничений. В частности, работа кафе и ресторанов будет продлена на два часа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 24 декабря.

Кафе «Греко» в Риме. 1976

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«С 27 декабря предприятия общественного питания в Ростовской области смогут работать с 6 до 23 часов. В этот же отрезок времени будет разрешено и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 20 декабря предприятиям общественного питания разрешено работать с 6:00 до 21:00. При этом были открыты танцевальные площадки.