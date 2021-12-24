Кэри, США, 24 декабря, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Администрация интернет-магазина Epic Games Store (EGS) назвала новую игру, которую она раздаёт бесплатно в рамках рождественской акции. Информация была опубликована 24 декабря на сайте сервиса.

Скриншот epicgames.com Интерфейс магазина Epic Games Store

Пользователи EGS получили возможность добавить в свою библиотеку ролевую игру Pathfinder: Kingmaker российской студии Owlcat Games. Отметим, что акция будет длиться только сутки, она завершится 25 декабря 2021 года, в 19:00 по московскому времени.

Отметим, перед этим в течение суток Epic Games Store бесплатно раздавал ролевую экшн-игру Vampyr. Её разработкой занималась французская компания Dontnod Entertainment. Релиз на ПК, PlayStation 4 и Xbox One состоялся 5 июня 2018 года, на портативной консоли Nintendo Switch — 29 октября 2019-го.