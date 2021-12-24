Сыктывкар, 24 декабря, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Ростехнадзор приостановил работу угольной шахты предприятия «Воркутауголь» из-за многочисленных нарушений, в том числе из-за превышения концентрации метана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Geograph.org.uk Шахта

«Печорское управление Ростехнадзора приостановило ведение работ по добыче угля на объекте АО «Воркутауголь» шахта угольная «Комсомольская». В ходе проверочных мероприятий были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, действующих норм и правил. Допущены нарушения требований технической документации, местные и слоевые скопления метана, превышающие максимально допустимую концентрацию», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Беловском округе Кемеровской области произошел взрыв метана, погиб 51 человек.