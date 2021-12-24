Самара, , 18:56 — REGNUM 21-летний российский центральный полузащитник Данила Пруцев, выступающий за самарские «Крылья Советов», продолжит карьеру в московском «Спартаке». Об этом 24 декабря сообщило издание «Чемпионат».

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Данила Пруцев, будучи воспитанником «Краснодара», перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» 1 августа 2020 года за 270 тысяч евро. Спустя месяц футболиста перепродали в «Сочи» за 800 тысяч евро. В начале текущего сезона Пруцев вернулся в самарский клуб, так как оказался не нужен «сочи».

В текущем сезоне Данила Пруцев принял участие в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых получил четыре желтые карточки. Суммарно на поле футболист провел 1120 минут.