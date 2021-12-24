Севилья, Испания, 24 декабря, 2021, 18:50 — ИА Регнум. 24 декабря испанская газета Mundo Deportivo сообщила, что руководство «Севильи» приняло решение одобрить просьбу каталонской «Барселоны» отозвать из аренды 31-летнего нидерландского форварда Люка Де Йонга. Футболист проведет вторую половину сезона в «Кадисе».

«Барселона»

После восемнадцати туров «Кадис», одержав лишь две победы и набрав четырнадцать очков, занимает девятнадцатое место в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22.

В текущем сезоне Люк Де Йонг принял участие в двенадцати матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Леванте». После назначения Хави на пост главного тренера «Барселоны» Люк Де Йонг потерял место в стартовом составе.