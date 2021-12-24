Москва, 24 декабря, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Указ о назначении генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко заместителем министра внутренних дел России подписал президент страны Владимир Путин. Текст опубликован 24 декабря на официальном портале правовых актов.

Цитата из м/ф «Дядя Степа — милиционер». реж. Иван Аксенчук. 1964. СССР Дядя Степа

Отмечается, что Александр Кравченко при этом освобождается от занимаемой должности.

Добавим, что до сих пор Кравченко занимал должность начальника ГУ МВД РФ по Волгоградской области. На этом посту он находился более 23-х лет.