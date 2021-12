Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Опубликован список из 12 лучших видеоигр 2021 года по версии редакции портала Engadget. Статья была выложена 24 декабря на сайте издания.

Игра Publicdomainpictures.net

Авторы Engadget рекомендуют геймерам присмотреться к таким проектам, как Age of Empires IV, Boyfriend Dungeon, Deathloop, Death’s Door, Famicom Detective Club, Forza Horizon 5, Halo Infinite, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Metroid Dread, New Pokémon Snap, Pikmin Bloom и The Vale: Shadow of the Crown.

В «бонусный» список понравившихся им проектов попали игры Animal Crossing: New Horizons, Control Ultimate Edition и Disco Elysium.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что известный журнал PC Gamer назвал лучшую игру 2021 года. По мнению журналистов, этот титул заслужил проект Wildermyth компании Worldwalker Games.

