Вьентьян, 24 декабря, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на севере Лаоса вблизи границы с Китаем. Об этом сообщает 24 декабря Геологическая служба США (USGS).

Olgaozik Лаос

Подземные толчки были зафиксировано в 13:43 по времени UTC (16:43 мск). Эпицентр землетрясения находился в 86 километрах к северо-западу от города Пхонгсали, его очаг залегал на глубине около 10 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях до настоящего времени не поступало.