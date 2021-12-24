Архангельск, 24 декабря, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В Архангельской области за год стоимость набора ингредиентов для салата оливье выросла на 17,9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Justsovet.ru Ингредиенты для салата оливье

По данным статистики, если к концу 2020 года приготовление салата на четыре порции обходилось жителям региона в почти 407 рублей, то в этом году — около 480 рублей.

Подорожала и «Сельдь под шубой» — на 25%. Приготовление этого блюда на четыре порции обойдется в 233 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (69%) готовы потратить на новогодние подарки от 1 тыс. до 10 тысячи рублей.