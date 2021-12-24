Оттава, 24 декабря, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Канадская фолк-рок исполнительница Джони Митчелл поделилась первым официальным музыкальным видео на песню River, которая была выпущена в 1971 году. Ролик доступен на официальном YouTube-канале певицы.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Песня вошла в дебютный альбом артистки Blue. С годами она стала одним из основных саундтреков меланхоличного настроения в Рождество. Для своего первого клипа The River получил анимационную обработку режиссера Матвея Резанова и студии «Сказка». Брызги черного приземляются на белый экран, как капающие чернила на страницу, и формируют черно-белый портрет Митчелл, смотрящую на замерзшую массу воды.

В своем заявлении Джони Митчелл сказала: «The River выражает сожаление по поводу окончания отношений, но это также об одиночестве на Рождество. Рождественская песня для людей, кому одиноко на Рождество! Нам нужна такая песня».