Волковыск, , 18:36 — REGNUM Суд Волковысского района (Гродненская область, Западная Белоруссия) постановил обвинительный приговор в отношении пятерых участников массовых ненасильственных протестов 2020 года. «Трем обвиняемым назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет 2 месяцев, двум обвиняемым — в виде штрафа в размере 2320 рублей», — сообщила 24 декабря генпрокуратура постсоветской республики.

Герб «Погоня»

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«Согласно материалам дела обвиняемые К., Т., В, и П. в ночное время в октябре 2020 года, используя заранее подготовленные картонные трафареты в виде герба «Погоня», а также аэрозоль красного цвета, нанесли изображения названного герба в общественных местах г.п.Красносельский, — сказано в официальном сообщении. — Кроме того, К и Т., а также находившийся в состоянии алкогольного опьянения С. в декабре 2020 года, в ночное время, разместили на стенах и досках объявлений у подъездов домов в г.п.Красносельский листовки. В них содержались заведомо ложные и порочащие сведения с фотографиями граждан, входивших в состав участковых избирательных комиссий».

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Отмечено, что на процессе обвиняемые пот ст.341 и ст.188 Уголовного кодекса «признали свою вину и раскаялись в содеянном». Причины вынесения разных наказаний членам одной группы при этом не уточняются.

Напомним, втайне от общественности правительство Белоруссии причислило литовский герб «Погоня» (ныне государственный герб соседней Литвы) к «историко-культурным ценностям» с соответствующими обязанностями по охране этого символа. Белорусские националисты и русофобы используют этот символ как «свой», утверждая, что герб литовских князей якобы является «белорусским национальным». Накануне финала президентской кампании 2020 года в Национальном собрании Белоруссии обсуждался вопрос о придании статуса такой же ценности бело-красно-белому флагу, ставшему символом националистов и коллаборационистов в периоды обеих мировых войн. После подавления протестов 2020 года ряд белорусских силовиков и чиновников заявили о намерении включить этот флаг в перечень запрещённой символики, однако не исполнили обещанного.

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