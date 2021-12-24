Панама, 24 декабря, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Объём экспорта из Панамы в 2021 году достиг $2816 миллионов. Об этом сообщает 24 декабря новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на данные управления финансового контролера республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Панама

Отмечается, что 77% суммы приходится на экспорт меди, добытой на руднике Доносо, остальная часть доходов приходится на бананы, морепродукты, кофе, одежду и ром. Эти позиции демонстрируют положительную динамику с 2020 года, несмотря на закрытие границ из-за пандемии.

Тем не менее, как заявил глава Единого профсоюза строителей Панамы Сауль Мендес, экономические достижения страны не улучшают жизни самых низших слоев общества, «которые продолжают нищенствовать из-за широко развитой коррупции и отсутствия системы правосудия».