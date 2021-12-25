Москва, , 02:25 — REGNUM Отказ Газпрома от бронирования дополнительных мощностей украинской ГТС — плохой знак для Украины. Об этом 24 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Украинская ГТС Utg.ua

«Это чёткий, но очень негативный сигнал руководству Украины о том, что Россия стремится избавиться от украинского транзита, навязанного ей решением Стокгольмского арбитража», — заявил эксперт.

Решение обязывает Газпром прокачивать 40 млрд. кубометров газа через украинскую ГТС или оплачивать транзит выпадающих объемов по принципу «качай или плати», но решение арбитража ограничено 2024 годом, напомнил эксперт.

«Украинское руководство понимает это, и начинает потихоньку паниковать. Несмотря на всю конфронтацию, все крики о «российской агрессии», нет-нет, да и вдруг неожиданно поступит предложение заключить новый контракт со скидкой на транзит в 50%», — отметил Безпалько.

То, что Газпром отказался от транзита на январь, говорит о том, что в январе Газпром осуществлять прокачку газа не намеревается. Возможно, корпорация не будет осуществлять ее и в феврале, и в марте, т. е. в самые холодные месяцы года, сообщил Безпалько.

Основной транзит все равно идет летом, когда заполняются газохранилища. Летом, или начиная с апреля, Газпром может начать осуществлять транзит газа. За год, начиная с апреля, обязательные для прокачки 40 млрд кубометров будут прокачаны, полагает эксперт.

«Даже если весь газ не будет прокачан через Украину, можно выплатить штрафы, но Украина пострадает при этом все равно сильнее — ей неоткуда брать газ физически. Реверс виртуален, это просто перезачёт и отбор газа из транзитной трубы» — заключил Безпалько.

Напомним, что Газпром отказался от бронирования мощностей ГТС Украины для прокачки транзитом газа в ЕС на январь следующего года.