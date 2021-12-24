Москва, , 18:28 — REGNUM Не допускать травли девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой призвала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, сообщили 24 декабря в её пресс-службе.

Мария Львова-Белова Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Комментируя скандал вокруг отца Алисы Тепляковой, Львова-Белова отметила, что её беспокоит происходящее — в том числе и потому, что судьба конкретного ребёнка широко обсуждается в информационном пространстве.

Львова-Белова «Повышенное публичное внимание может повлечь и негативные для неё последствия. Мы не должны допустить травли — как в отношении Алисы, так и в отношении её семьи».

Она указала на то, что «обсуждаемый прецедент детально не урегулирован действующим законодательством, а значит, отвечать на возникающие вопросы и договариваться об их разрешении следует участникам образовательного процесса, и при необходимости, другим компетентным органам, включая суд».

Львова-Белова подчеркнула, что Теплякова уже завершила образование в школе и, по закону, имеет право на получение высшего образования. При этом отношения между МГУ, Алисой Тепляковой и её родителями «регулируются стандартным договором, в котором прописан порядок оказания образовательных услуг, не учитывающий жизненную ситуацию девочки и её возрастные потребности».

Уполномоченный по правам ребёнка в связи с этим предлагает внести дополнения к имеющемуся договору.

Львова-Белова «О необходимости использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения Алисой образовательной программы, наш аппарат информировал представителей психологического факультета МГУ».

Она также сказала, что органы опеки «не видят сегодня угрозы жизни и здоровью ребёнка». Кроме того, девочке и, при необходимости, её семье может быть предоставлена бесплатная помощь психолога.

Львова-Белова добавила, что держит ситуацию на личном контроле и что намерена направить письмо с правовой оценкой ситуации и информацией о возможных социально-психологических рисках для девочки в адрес ответственных лиц, а также уполномоченного по правам ребёнка в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция проводит проверку после инцидента с отцом 9-летней студентки МГУ