Уполномоченный по правам ребёнка: травля 9-летней студентки недопустима
Москва, 24 декабря, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Не допускать травли девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой призвала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, сообщили 24 декабря в её пресс-службе.
Комментируя скандал вокруг отца Алисы Тепляковой, Львова-Белова отметила, что её беспокоит происходящее — в том числе и потому, что судьба конкретного ребёнка широко обсуждается в информационном пространстве.
Она указала на то, что «обсуждаемый прецедент детально не урегулирован действующим законодательством, а значит, отвечать на возникающие вопросы и договариваться об их разрешении следует участникам образовательного процесса, и при необходимости, другим компетентным органам, включая суд».
Львова-Белова подчеркнула, что Теплякова уже завершила образование в школе и, по закону, имеет право на получение высшего образования. При этом отношения между МГУ, Алисой Тепляковой и её родителями «регулируются стандартным договором, в котором прописан порядок оказания образовательных услуг, не учитывающий жизненную ситуацию девочки и её возрастные потребности».
Уполномоченный по правам ребёнка в связи с этим предлагает внести дополнения к имеющемуся договору.
Она также сказала, что органы опеки «не видят сегодня угрозы жизни и здоровью ребёнка». Кроме того, девочке и, при необходимости, её семье может быть предоставлена бесплатная помощь психолога.
Львова-Белова добавила, что держит ситуацию на личном контроле и что намерена направить письмо с правовой оценкой ситуации и информацией о возможных социально-психологических рисках для девочки в адрес ответственных лиц, а также уполномоченного по правам ребёнка в Москве.