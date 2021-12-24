Барановичи, Белоруссия, , 18:27 — REGNUM В Белоруссии суд Барановичского района и г. Барановичи (Брестская область) постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении в отношении 37-летнего местного жителя К., которому инкриминировано публичное оскорбление президента постсоветской республики. Он приговорён к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщает генпрокуратура постсоветской республики.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Установлено, что К. 17 сентября 2020 года с использованием мобильного телефона в общедоступном Telegram-канале разместил текстовое сообщение с публичными оскорблениями президента Республики Беларусь», — сказано в официальном сообщении.

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«В целях предупреждения противоправных деяний судебное заседание состоялось на территории мебельной фабрики «Л.», где работает обвиняемый», — отметили прокуроры.

Подсудимому пролетарию вынесли приговор на основании ч.1 ст.368 Уголовного кодекса республики. При этом, руководствуясь ч.1 ст.46−1 УК, «принадлежавший ему мобильный телефон безвозмездно изъят в доход государства как средство совершения преступления».

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