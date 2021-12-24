Афины , 24 декабря, 2021, 18:25 — ИА Регнум. 1200 праздничных рождественских и праздничных обедов в день будут раздаваться в Афинах в сочельник, Рождество, в канун Нового года и 1 января 2022 года бездомным на улицах или в приютах, находящихся в ведении муниципалитета или других органов. Об этом объявил муниципалитет греческой столицы 24 декабря.

(сс) Gonbiana Афины

Каждый прием пищи будет включать в себя основное блюдо, закуски, рождественские сладости и безалкогольные напитки.

Муниципалитет также раздал продукты питания, подарки для детей и другие товары первой необходимости тысячам семей, живущих в бедности.