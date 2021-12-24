Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности АО «Невская мануфактура» за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Об этом 24 декабря сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга. Напомним, на предприятии в апреле 2021 года произошел масштабный пожар.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар на «Невской Мануфактуре»

Это уже не первое привлечение компании к ответственности за данное правонарушение. В апреле текущего года мировой судья судебного участка №137 оштрафовал акционерное общество на 80 тыс. рублей.

На этот раз выяснилось, что во время очередной проверки был выявлен факт невыполнения АО «Невская мануфактура» предписания органа пожарного надзора. В производственных помещениях литера А, Ю, Я регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установок автоматического пожаротушения не проводятся.

«Автоматические установки пожаротушения не исправны. Некоторые помещения не оборудованы системой пожаротушения. Здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», — добавили в ОПС.

Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности производственно-складских зданий на Октябрьской набережной, д. 50, лит. А, Ю, Я на 90 суток.

Напомним, 12 апреля 2021 года в историческом промышленном здании на Октябрьской набережной Петербурга произошёл пожар на площади 10 тыс. кв. метров. В ходе него рухнули внутренние перегородки и кровля. Во время тушения огня погиб один пожарный и трое пострадали. Полностью потушить пожар удалось только 16 апреля.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается. Кроме того, комитет по охране памятников потребовал от собственника провести комплекс восстановительно-противоаварийных работ на объекте культурного наследия, которым являлось сгоревшее здание.

Ответчика обязали в течение полугода провести противоаварийные работы «в целях предотвращения ухудшения состояния» здания на Октябрьской набережной, 50А и за 50 месяцев с даты вступления вердикта в силу выполнить его реставрацию. Кроме того, поскольку АО «Невская Мануфактура» было известно о том, что здание является объектом культурного наследия и его необходимо поддерживать в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, не проводить работы, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.