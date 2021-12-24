Минск, , 18:23 — REGNUM Следственным комитетом Белоруссии завершено расследование уголовного дела по обвинению «заместителя директора одной из организаций Гомельской области» по обвинению в коррупционном преступлении. Организация обслуживала сельхозпредприятия, чем и пользовался в своих интересах получатель незаконных вознаграждений («откатов»).

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"Расследованием установлено, что заместитель директора организации, в обязанности которого входило руководство хозяйственно-финансовой деятельностью, подписание договоров, руководство комиссией по осуществлению закупок за счет собственных средств, в период с августа 2017 года по июнь 2021 года систематически, путем вымогательства, получал денежные средства в виде взяток от представителей коммерческих структур за лоббирование интересов последних, определение их в качестве поставщиков и увеличение объемов закупок. Кроме этого, он неправомерно организовывал закупки в размерах не требовавших проведение контрольных процедур», — сказано в публикации СК Белоруссии.

Устанавливая причины и условия совершения преступления, следователи установили: «В частности, выявлено отсутствие надлежащего контроля за работой должностных лиц организации со стороны вышестоящего руководства, нарушения в организации и работе наблюдательного совета общества, его ревизионной комиссии и комиссии по осуществлению закупок за счет собственных средств».

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2, 3 «народной» статьи 430 Уголовного кодекса Белоруссии (получение взятки, совершенное повторно, путем вымогательства, в особо крупном размере). До суда фигурант будет находиться под стражей, а по приговору может получить до 15 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

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