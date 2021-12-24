Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 18:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в рамках капитального ремонта Биржевого моста перешли к монтажу металлоконструкций пролётов моста. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Mostotrest-spb.ru Биржевой мост

Капитальный ремонт Биржевого моста был запущен два месяца назад. Мост стал недоступен для транспорта и пешеходов 9 октября. Начальный этап ремонта уже завершён. В ходе него провели фрезерование асфальтобетонного покрытия на стационарных пролётах, демонтировали подводные кабели и освещение на мосту.

Сейчас ведутся работы с металлоконструкциями пролётов. Удалось завершить на 80% демонтажные работы разводного механизма. Директор СПб ГБУ «Мостротрест» Андрей Кочин заявил, что в ходе капительного ремонта ширина тротуара с каждой стороны увеличится на 30 сантиметров.

«Капитальный ремонт Биржевого моста идёт даже с небольшим опережением графика — подрядчик в последнее время заметно ускорился, несмотря на погодные условия. Планы по запуску движения осенью будущего года остаются неизменными», — сообщил председатель КРТИ Андрей Левакин.

Благодаря опережающему темпу, в комитете планируют возобновить движение на мосту на месяц раньше установленного срока, в октябре 2022 года. Полностью ремонт будет завершён к середине 2023 года.