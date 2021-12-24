Афины , 24 декабря, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис посетил приют для детей им. Св. Андрея, передает AMNA 24 декабря. В приюте находятся дети, оставшиеся без попечения и защиты семьи.

(сс) European People's Party — EPP Summit, Brussels Кирьякос Мицотакис

Мицотакис приехал утром в канун Рождества в сопровождении заместителя министра социального обеспечения и социальной солидарности Домны Михайлиду и своей дочери. Гости послушали, как дети поют рождественские гимны, а затем раздали подарки и поговорили с детьми.

Младшие дети провели Мицотакису экскурсию по учреждению и подарили ему пряничный домик, а дети постарше — картину.