Бразилиа, 24 декабря, 2021, 18:33 — ИА Регнум.

Президент Высшего избирательного суда Бразилии Луис Роберто Барроуз направил основателю Telegram Павлу Дурову письмо с предложением обсудить способы сотрудничества компании с судом. Об этом 23 декабря сообщило новостное агентство O globo.

Telegram

Барроуз утверждает, что Telegram всё чаще используется для распространения ложной информации об избирательной системе без какого либо контроля. Мессенджер позволяет создавать чаты до 200 тысяч участников и каналы с неограниченным числом подписчиков, что вызывает озабоченность суда.

В настоящее время Telegram переживает пик популярности в Бразилии, платформа установлена на 53% смартфонов страны. Президент Жаир Болсонару использует её, чтобы избежать блокировок, как это произошло с экс-президентом США ДональдомТрампом. Кроме того, отсутствие государственного контроля привлекает в сеть распространителей запрещенных материалов, таких как детская порнография, видео с пытками и казнями, нацистские тексты, а также ложная информация о вакцинации и выборах.

Власти Бразилии уже имеют договоренности с Whatsapp, Facebook, Google, Twitter, Instagram, Linkedin и Tiktok и теперь пытаются наладить контроль за запрещенной или ложной информацией, циркулирующей в Telegram.