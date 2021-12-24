Вологда, , 18:17 — REGNUM В 2021 году мошенники «заработали» в Вологодской области более 256 миллионов рублей. Только жители областного центра перечислили преступникам более ста миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мошенники Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

«В первую очередь, надо быть бдительным и всегда понимать, с кем вы общаетесь. Ни в коем случае не переводить денежные средства и не доверять неизвестным людям: кто бы вам не позвонил, что бы вам не сообщил — не всем надо верить. Всегда проверяйте любую информацию», — прокомментировал статистику руководитель пресс-службы ведомства Евгений Ворочалков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми мошенники за год «заработали» 439 млн рублей.