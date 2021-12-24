Пермь, , 18:16 — REGNUM В Пермском крае организации, нарушающие санитарные меры, оштрафовали на уже на 99,8 млн рублей. Об этом сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

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Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с марта 2020 года было проверено больше 26 тыс. объектов. Деятельность 197 приостановили.

С 10 по 23 декабря из 279 проверенных объектов нарушения нашли на 60-ти. Нарушителей также ожидают штрафы.