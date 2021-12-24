Вологда, , 18:11 — REGNUM За последние десять лет на Вологодчине число православных приходов и монастырей выросло в три раза. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в настоящий момент на территории региона действуют 454 храмов и 12 монастырей.

Ансамбль Вологодского кремля Bvp65

Ключевым для Церкви стал 2016 год, когда в ее лоно было возвращено здание Воскресенского кафедрального собора, расположенного на Кремлевской площади областной столицы.

Уникальный храм конца XVIII века использовался для богослужений вплоть до 1937 года, а в 1952 году был передан для использования Вологодской областной картинной галереей. Историческая справедливость была восстановлена более чем через шесть десятилетий, когда собор был возвращен в собственность Вологодской епархии. Параллельно за счет средств благотворителей велись работы по реставрации храма.

«Продуманная и грамотно организованная совместная работа по возрождению Воскресенского собора принесла результаты. Уже полтора года в верхнем храме главного собора Вологодчины ежедневно совершаются богослужения, а тем временем идут планомерные работы по восстановлению первого этажа и устройству иконостаса. Надеюсь, что результаты совместной деятельности Вологодской митрополии и Правительства области станут основой дальнейшего плодотворного сотрудничества», — заявил митрополитВологодский и КирилловскийСавва.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2010 года в Москве построили 99 новых храмов.