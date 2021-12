Лондон, , 18:44 — REGNUM Сайт знакомств Grindr начал выкладывать музыкальные итоги года в своих социальных сетях. Британская певица Адель и американский рэпер Lil Nas X (настоящее имя — Монтеро Хилл) возглавляют категории «Песня года» и «Альбом года».

Певица Адель Скриншот с YouTube

В рамках подведения итогов года платформа для знакомств Grindr собрала свои любимые телешоу, подкасты, песни и альбомы. Адель и Lil Nas X стали фаворитами в их музыкальных категориях.

Песня Адель Easy On Me стала композицией 2021 года по мнению Grindr, за ней в списке следуют Lil Nas X с Montero и Kiss Me More от Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини) и SZA (настоящее имя — Солана Роу). Новый альбом певицы «30» также возглавил список лучших пластинок 2021 года. Второе место в топе занял дебют Lil Nas X с альбомом Montero и перезаписанная версия альбома Red от Тейлор Свифт.

