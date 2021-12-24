Вашингтон, 24 декабря, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Представители авиационной и телекоммуникационной отраслей США пытаются решить проблему потенциальных помех от беспроводных сетей 5G, которые должны начать работу с 5 января, сообщает 24 декабря Reuters.

Самолет ВВС США

Торговая компания CTIA, авиакомпания Airlines for America и ассоциация аэрокосмической промышленности сообщили, что «после продуктивных обсуждений договорились работать вместе и обмениваться имеющимися данными, чтобы определить конкретные проблемы, потенциально опасные для авиации».

Ранее крупный американский авиаперевозчик предупредил, что планы о внедрении беспроводной связи 5G могут нарушить работу рейсов и обойтись авиапассажирам в $1,6 млрд в год из-за задержек.

Внедрение сети 5G может привести к задержке, перенаправлению или отмене порядка 4% рейсов ежедневно и повлиять на сотни тысяч пассажиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что регуляторы в США не смогли прийти к единому мнению по вопросу о влиянии вышек 5G на безопасность авиаперелётов.