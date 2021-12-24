Москва, , 18:00 — REGNUM Инфляционные ожидания жителей РФ усиливаются из-за того, что они видят стремительное подорожание продуктов питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что в России резко выросли инфляционные ожидания граждан, располагающих сбережениями.

Рост цен Pixabay.com

«Любые ожидания базируются на опыте повседневной жизни и памяти, в данном случае — памяти о событиях 1990-х годов. Причем сейчас во многом из-за пандемии актуализировались воспоминания о неблагополучных периодах, которые всегда сопровождались ростом инфляции, — сказал Цыганов. — Есть понимание и наглядное ощущение значительной инфляции на продовольственные товары. По ряду позиций рост цен существенно выше 10%, что также усиливает инфляционные ожидания. Есть и любопытный эффект обсуждения 30-летия распада СССР, который опять всколыхнул в памяти гиперинфляцию начала 1990-х годов и потерянные советские сбережения у лиц старших поколений».

Как полагает Цыганов, в совокупности эти посттравматические воспоминания и повседневные наблюдения хорошо объясняют инфляционные ожидания жителей и их опасения о сохранности своих сбережений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов объяснил, что население РФ не считает, что пандемия перестала негативно влиять на экономику России.

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