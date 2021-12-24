Киев, , 18:00 — REGNUM Разрешение задержать бывшего украинского президента Петра Порошенко по подозрению в государственной измене дал 24 декабря Печёрский районный суд Киева, сообщают «Украинские новости».

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что решение суда принято на заседании утром 24 декабря. Порошенко разрешено задержать, чтобы привести его в суд для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко, подозреваемый в госизмене (а именно в поставках угля из Донбасса), накануне, 23 декабря, не явился на допрос в украинское госбюро расследований. Его адвокат заявил, что деятеля нет в стране и что он прилетит в первой половине января.

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