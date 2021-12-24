Киев, 24 декабря, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Разрешение задержать бывшего украинского президента Петра Порошенко по подозрению в государственной измене дал 24 декабря Печёрский районный суд Киева, сообщают «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Отмечается, что решение суда принято на заседании утром 24 декабря. Порошенко разрешено задержать, чтобы привести его в суд для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко, подозреваемый в госизмене (а именно в поставках угля из Донбасса), накануне, 23 декабря, не явился на допрос в украинское госбюро расследований. Его адвокат заявил, что деятеля нет в стране и что он прилетит в первой половине января.