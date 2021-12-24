Москва, , 17:59 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России в настоящее время составляет 60,4% от населения. Об этом сообщила 24 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Она уточнила, что по меньшей одну дозу прививки от коронавируса в России получили уже 77 876 905 человек, полный курс вакцинации прошли 73 106 249 человек.

«Как отметил накануне президент России Владимир Путин, этого недостаточно, чтобы считать жителей нашей страны достаточно защищенными от коронавируса», — отметила вице-премьер.

В связи с этим она обратилась к гражданам с призывом «сделать подарок себе и близким на Новый год». «Подарите иммунитет от болезни, это бесплатно и безопасно», — сказала Голикова.