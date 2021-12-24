Кувандык, Оренбургская область, 24 декабря, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В Кувандыке Оренбургской области сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину, который напал на своих родственников. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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Граждане получили травмы. Полицейские оказали им первую помощь и передали медикам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Прокуратура установила контроль за его расследованием, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. По данным ведомства, мужчина напал на бывшую супругу, своего малолетнего сына и мать супруги. В ходе нападения он применял взрывные устройства.