Нью-Йорк, США, 24 декабря, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Американская инди-поп группа Cults поделилась песней Make Time, второй из трех бонусных в своем юбилейном релизе одноименного дебютного альбома. Об этом 24 декабря группа сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Make Time следует за Beach Ball, который вышел менее месяца назад. Группа также отметила, что «релиз винила на десятую годовщину альбома снова откладывается». Cults писали: «Мировая виниловая индустрия в настоящее время сильно сбавила обороты. Об этой проблеме есть интересный подкаст NPR под названием Rumor Has It Adele Broke The Vinyl Supply Chain («Ходят слухи, что Адель нарушила цепочку поставок винила»), который вы можете послушать, если вам интересно. Будьте уверены, мы делаем все возможное, чтобы доставить вам пластинки как можно скорее! Если у вас есть какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами здесь, и мы сможем вам помочь».

«Следующая неизданная песня Make Time выйдет в канун Рождества», — добавили Cults. «Это одна из наших любимых песен, и мы не можем дождаться, когда вы ее услышите. Мы надеемся, что у всех будет прекрасный праздничный сезон, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться множеством интересных вещей в новом году!»

Издание к 10-летию дебютного альбома будет включать 11 оригинальных треков пластинки, а также три бонус-песни, которые были записаны во время сессий.